Він був родом з Татарстану.

Загиблим в Краснодарському краї російським льотчиком Су-25 виявився 27-річний Тимур Хісматуллін.

Російські ЗМІ повідомляють, що в той день він виконував тренувальний політ і прямував у бік Єйського лиману. Біля Азовського узбережжя двигун штурмовика Су-25 відмовив, після чого літак впав у воду. Пілот катапультувався.

У середній загальноосвітній школа № 17 міста Альметьєвськ (Татарстан) підтвердили загибель російського пілота. "17 липня 2023 року при проведенні тренувального польоту загинув один з найбільш мужніх, найстійкіших, найдобріших і усміхнених випускників нашої школи, льотчик Су 25 - Хісматуллін Тимур Саматович (випуск 2014 року)", - йдеться в повідомленні.

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Падіння Су-25 під Єйськом: що відомо

Нагадаємо, 17 липня в мережі з'явилася інформація про катастрофу російського штрумовика в Краснодарському краї.

Російські Telegram-канали писали, що у літака міг відмовити двигун. Пілот встиг катапультуватися, його евакуювали, але не змогли врятувати - він помер по дорозі в лікарню. Повідомлялося, що чоловік зламав ноги, а потім його накрило парашутом і він наковтався води.

Місцевий житель зняв на відео момент падіння штурмовика у воду і приводнення пілота.

Віце-маршал британської авіації Шон Белл вважає, що російський штурмовик міг виконувати маневри на одному двигуні. На його думку, однією з причин загибелі пілота може бути поганий стан літака.

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