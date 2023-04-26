Обидва льотчики катапультувалися.

У Мурманській області Росії розбився військовий літак МіГ-31. Він впав в озеро в селищі Риж-Губа.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, літак загорівся в повітрі і впав, льотчики встигли катапультуватися.

Причини авіакатастрофи наразі невідомі. Відео з місця показують, що обидва пілоти зачепилися за гілки при падінні. До них відправили рятувальників.

Відео дня

У Міноборони Росії стверджують, що катастрофа сталася під час навчального польоту.

"Літак впав у безлюдному місці. Обидва льотчика катапультувалися, вони евакуйовані, їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує", – повідомляє відомство.

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