Збитий Мі-8 у Клинцях ледь не звалився на приватний будинок / фото ua.depositphotos.com

У мережі з'явилося епічне відео падіння вертольота Мі-8 в окрузі Клинців (Брянська область). Нагадаємо, що сьогодні РФ "накрили" новини про втрату відразу 4 літальних апаратів. 

У кадрі видно, як підбита російська "пташка" ледь не звалилася на один з приватних будинків. У відео місцеві помічають, що від апарату по всіх сторонах розлітаються лопаті. 

Відео дня

Флот РФ втратив 4 одиниць авіації в Брянській області

Нагадаємо, що сьогодні в Росії неправильно спрацювала система ППО. Згодом в небі Брянської області (в районі Клинців) впали два вертольоти Мі-8, винищувач Су-34 та Су-35. Таку версію публікую російські пабліки. 

На цій "хвилі" повідомляється, що ФСБ РФ посилила захист Кримського мосту та великих об'єктів тимчасово окупованого півострова в очікуванні раптових диверсій. 

Вас також можуть зацікавити новини: