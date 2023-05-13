Сьогодні падіння російських "пташок" в Брянській області могло закінчитися ще більшими втратами.

У мережі з'явилося епічне відео падіння вертольота Мі-8 в окрузі Клинців (Брянська область). Нагадаємо, що сьогодні РФ "накрили" новини про втрату відразу 4 літальних апаратів.

У кадрі видно, як підбита російська "пташка" ледь не звалилася на один з приватних будинків. У відео місцеві помічають, що від апарату по всіх сторонах розлітаються лопаті.

Відео дня

Флот РФ втратив 4 одиниць авіації в Брянській області

Нагадаємо, що сьогодні в Росії неправильно спрацювала система ППО. Згодом в небі Брянської області (в районі Клинців) впали два вертольоти Мі-8, винищувач Су-34 та Су-35. Таку версію публікую російські пабліки.

На цій "хвилі" повідомляється, що ФСБ РФ посилила захист Кримського мосту та великих об'єктів тимчасово окупованого півострова в очікуванні раптових диверсій.

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