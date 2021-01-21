Однак деталі листа Байден розкривати не став.

45-й президент США Дональд Трамп написав своєму наступнику Джо Байдену лист. Байден назвав його "дуже великодушним", але не став розкривати його суті.

Читайте такожБайден прибув до Білого дому (відео)"Президент написав мені дуже великодушний лист. Це - приватний лист, і я не буду говорити вам про зміст, поки не поговорю з ним», - сказав Байден журналістам, передає kommersant з посиланням на CNN.

Трамп не визнав поразку на виборах президента і вважає голосування сфальсифікованим. Він передав владу наступнику, але відмовився бути присутнім на його інавгурації і полетів з Білого дому за кілька годин до церемонії.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН