СРСР продавав свого часу багато озброєння країнам Близького Сходу.

Президент США Джо Байден незабаром вирушить у турне країнами Близького Сходу. З поміж цілей візиту варто виокремити воєнну допомогу Україні. Байден схилятиме країни Близького Сходу передати Україні радянські зразки озброєння, які СРСР туди продавав свого часу.

Про це пише The New York Times.

Білий дім не хоче, щоб на офіційний Київ чинили тиск з закликом піти на поступки агресору.

"Є великий запас, але явно відчувається, що наступні шість місяців будуть дійсно критичними. У наступні півроку ми виявимо, що одна або обидві сторони занадто втомилися і будуть шукати вихід", - сказав голова Чиказької ради з глобальних питань й екс-посол США в НАТО Іво Даалдер.

Видання повідомило, що Байден хоче переконати Бразилію, Китай, Індію приєднатися до політики ізоляції Росії.

Раніше у Пентагоні висловили думку, що вони готові на роки вперед підтримувати обороноздатність України.

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