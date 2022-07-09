Також обговорюється можливість поставок Україні нових систем берегової оборони.

США спільно з союзниками і партнерами опрацьовують плани щодо постачання нових озброєнь Україні "на місяці й роки вперед".

Про це журналістам в ході спецбрифінгу заявила високопоставлена представниця Пентагону.

"Зусилля, які ми робимо вже зараз, включають планування з урахуванням потреб української сторони на Місяці і роки вперед", - йдеться у повідомленні.

За її словами, також обговорюється можливість поставок Україні нових систем берегової оборони.

Нагадавши, президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Тепер кількість високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які США надають Україні, досягла 12.

На думку адміністрації, це дасть Києву технологічну перевагу у війні проти Росії, заявив високопоставлений представник Міністерства оборони.

У пакет також входять чотири додаткові ракетні установки й боєприпаси, в результаті чого кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, які США надають Україні, досягла 12. Із загальної кількості обіцяних 8 HIMARS вже доставлені в Україну. На сьогодні навчання за системою пройшли понад 100 українських бійців, додав високопоставлений військовий чиновник.

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