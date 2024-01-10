Президент США Джо Байден дізнався про те, що в його міністра оборони Ллойда Остіна діагностували рак простати, лише вчора, 9 січня.
Як повідомили в Білому домі через кілька хвилин після того, як про хворобу стало відомо громадськості, пише Reuters.
"Йому (Байдену - УНІАН) не повідомляли до минулого (четверга - УНІАН) дня, що секретар Остін перебуває в лікарні. І тільки сьогодні вранці йому повідомили, що основною причиною госпіталізації став рак простати", - сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Водночас стало відомо, що заступниця Ллойда Остіна Кетлін Гікс також не знала деталей щодо його хвороби, навіть після того, як 2 січня їй наказали взяти на себе частину його обов’язків.
Хвороба Остіна
Нагадаємо, що 70-річний Ллойд Остін з 1 січня перебуває в лікарні Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда. Пентагон приховував це від громадськості, Білого дому та Конгресу протягом більшої частини минулого тижня.
9 січня Національний військово-медичний центр Волтера Ріда заявив, що міністр оборони США Ллойд Остін лікується від раку простати. Його виявили на ранній стадії.