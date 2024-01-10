Американському лідеру стало відомо про хворобу очільника Пентагону лише вчора.

Президент США Джо Байден дізнався про те, що в його міністра оборони Ллойда Остіна діагностували рак простати, лише вчора, 9 січня.

Як повідомили в Білому домі через кілька хвилин після того, як про хворобу стало відомо громадськості, пише Reuters.

"Йому (Байдену - УНІАН) не повідомляли до минулого (четверга - УНІАН) дня, що секретар Остін перебуває в лікарні. І тільки сьогодні вранці йому повідомили, що основною причиною госпіталізації став рак простати", - сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Відео дня

Водночас стало відомо, що заступниця Ллойда Остіна Кетлін Гікс також не знала деталей щодо його хвороби, навіть після того, як 2 січня їй наказали взяти на себе частину його обов’язків.

Хвороба Остіна

Нагадаємо, що 70-річний Ллойд Остін з 1 січня перебуває в лікарні Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда. Пентагон приховував це від громадськості, Білого дому та Конгресу протягом більшої частини минулого тижня.

9 січня Національний військово-медичний центр Волтера Ріда заявив, що міністр оборони США Ллойд Остін лікується від раку простати. Його виявили на ранній стадії.

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