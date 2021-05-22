Байден зазначив, що зустріч може відбутися за умови, якщо Білий дім знатиме, що країни будуть обговорювати.

Президент США Джо Байден заявив, що його зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином може відбутися за певних умов.

Про це пише Politico.

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«Я не став би… робити те, що було зроблено не так давно в минулому (мова про зустріч Трампа з Кім Чен Ином – ред.). Я не дав би йому всього, що він шукає, міжнародного визнання як законного, але… дав би йому те, що дозволило б рухатися у напрямку, щоб здаватися більш серйозним в тому, до чого він зовсім не ставився серйозно», – заявив Байден під час зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

Президент США зазначив, що зустріч може відбутися тільки за умови, якщо Білий дім знатиме, що країни будуть обговорювати. Цей підхід різко контрастує з позицією екс-глави Штатів Дональдом Трампом, який ставився до зустрічі з главою КНДР вільніше, зауважує видання.

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Автор: Яна Ставська