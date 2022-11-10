Байден вважає, що цікавим є той факт, що РФ чекала на закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про вихід з Херсонщини.

Президент США Джо Байден заявив, що рішення Росії про вивід військ із правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить про те, що Москва має "реальні проблеми" з військовими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав на пресконференції, яка транслювался Білим домом у соціальних мережах.

Зокрема, у президента США запитали, чи твердження Росії про евакуацію з правого берега Херсонщини можна вважати потенційним переломним моментом у війні, і чи тепер Україна має важіль для початку мирних переговорів з Москвою.

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"По-перше, я знаходжу цікавим те, що вони (росіяни – УНІАН) чекали до завершення виборів (в обидві палати Конгресу США), аби ухвалити це рішення, про що ми знали впродовж певного часу, що вони збирались це зробити. І це доказ того факту, що вони мають певні реальні проблеми – російські військові", – заявив Байден.

"По-друге, щонайменше це дасть усім час, щоб перелаштувати позиції на зимовий період, і ще залишається з'ясувати, чи готова Україна, або ні, піти на компроміс з Росією", – наголосив президент США.

Байден також підтвердив, що збирається відвідати саміт країн "Великої двадцятки", який 15-16 листопада відбудеться на острові Балі (Індонезія).

"Мені сказали, що імовірно президента Путіна там не буде, але інші світові лідери будуть там, в Індонезії. І у нас буде можливість з'ясувати, якими можуть наступні кроки", – заявив Байден.

Відступ російських військ з правобережжя Херсонщини

9 листопада 2022 року командувач російською армією в Україні Сергій Суровікін заявив, що його війська покидають правий берег Херсонської області.

При цьому радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що російські окупанти намагатимуться затриматися у Херсонській області.

Крім того, супутникові знімки свідчать про те, що російські окупанти оновлюють старі окопи та риють нові траншеї на Херсонщині та півночі Криму.

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