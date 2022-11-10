Президент США Джо Байден заявив, що рішення Росії про вивід військ із правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить про те, що Москва має "реальні проблеми" з військовими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав на пресконференції, яка транслювался Білим домом у соціальних мережах.
Зокрема, у президента США запитали, чи твердження Росії про евакуацію з правого берега Херсонщини можна вважати потенційним переломним моментом у війні, і чи тепер Україна має важіль для початку мирних переговорів з Москвою.
"По-перше, я знаходжу цікавим те, що вони (росіяни – УНІАН) чекали до завершення виборів (в обидві палати Конгресу США), аби ухвалити це рішення, про що ми знали впродовж певного часу, що вони збирались це зробити. І це доказ того факту, що вони мають певні реальні проблеми – російські військові", – заявив Байден.
"По-друге, щонайменше це дасть усім час, щоб перелаштувати позиції на зимовий період, і ще залишається з'ясувати, чи готова Україна, або ні, піти на компроміс з Росією", – наголосив президент США.
Байден також підтвердив, що збирається відвідати саміт країн "Великої двадцятки", який 15-16 листопада відбудеться на острові Балі (Індонезія).
"Мені сказали, що імовірно президента Путіна там не буде, але інші світові лідери будуть там, в Індонезії. І у нас буде можливість з'ясувати, якими можуть наступні кроки", – заявив Байден.
Відступ російських військ з правобережжя Херсонщини
9 листопада 2022 року командувач російською армією в Україні Сергій Суровікін заявив, що його війська покидають правий берег Херсонської області.
При цьому радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що російські окупанти намагатимуться затриматися у Херсонській області.
Крім того, супутникові знімки свідчать про те, що російські окупанти оновлюють старі окопи та риють нові траншеї на Херсонщині та півночі Криму.