Раніше американська влада попереджала, що Пригожину, ймовірно, залишилося вже недовго.

Президента США Джо Байдена вже поінформували про авіакатастрофу в Росії, в якій імовірно загинув власник "ПВК Вагнер" Євген Пригожин. Про це на брифінгу для американських ЗМІ повідомила речниця Ради національної безпеки Білого дому Едріен Уотсон, пише CNN.

"Ми бачили звіти. Якщо це підтвердиться, ніхто не має дивуватися. Згубна війна в Україні призвела до маршу приватної армії на Москву, а тепер – здається – до цього", – заявила Уотсон.

CNN нагадує, що найвищі посадовці адміністрації Байдена неодноразово публічно попереджали про можливу ліквідацію Пригожина після його короткотривалого повстання у червні.

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"Якби я був на його (ПРигожина - УНІАН) місці, я б стежив за тим, що їм. Я б стежив за своїм меню", — заявив у липні президент США Джо Байден.

Директор ЦРУ Білл Бернс і держсекретар Ентоні Блінкен теж висловлювалися у подібній манері.

"З мого досвіду, Путін є головним апостолом розплати. Тому я був би здивований, якщо Пригожин уникне подальшої розплати за це (повстання – УНІАН). Тому в цьому сенсі президент має рацію. Якби я був Пригожиним, я б не звільняв свого дегустатора їжі", — казав Бернс в липні.

"Якби я був паном Пригожиним, я б залишався дуже стурбованим. НАТО проводить політику відкритих дверей; Росія проводить політику відкритих вікон", – казав Блінкен.

Катастрофа з літаком Пригожина

Як раніше писав УНІАН, сьогодні під вечір стало відомо про чергову авіакатастрофу в Росії. Однако цього разу ймовірно загинув власник ПВК Вагнер Євген Пригожин. Його приватний літак розбився у Тверській області.

За повідомлення деяких ЗМІ та за словами очевидців, складається враження, що літак Пригожина могла збити російська система ППО. На місці аварії знайдено 8 трупів. Чи є серед них Пригожин, наразі невідомо.

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