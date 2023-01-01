У своєму новорічному зверненні білоруський диктатор також поскаржився на "мілітаризацію в Європейському регіоні".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та співучасник воєнних злочинів Росії на українській землі оголосив 2023-й "роком миру і творення".

Відповідний новорічний указ з'явився на сайті Лукашенко.

Зазначається, що указ підписано "з метою консолідації білоруського народу, зміцнення в суспільстві ідей миру і творчої праці як головних умов розвитку білоруської держави".

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Ключовими напрямками наступного року будуть вдосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян і громадськості, сприяння міжконфесійному діалогу, забезпечує мир і злагоду в білоруському суспільстві, демонстрація переваг білоруської економічної моделі в умовах глобальної турбулентності, позиціонування творчої праці, як головної умови розвитку білоруської держави – сказано в указі білоруського диктатора.

В указі також наголошується, що такий крок "дозволить зміцнити сприйняття Білорусі як острівця миру [...] стане "білоруською відповіддю на мілітаризацію в Європейському регіоні".

Загроза повторного вторгнення РФ з Білорусі: останнє

Російські окупаційні війська вже кілька тижнів продовжують час від часу демонструвати активність в районі кордону Білорусі з Україною. На тлі таких маневрів в інформаційному полі почалося обговорення ймовірного повторного нападу РФ на північні регіони України.

Повідомлялося, що в Білорусі почали переводити армію на "воєнний час" в рамках чинного в країні плану раптових перевірок боєготовності. Метою таких дій в Міноборони країни назвали, в тому числі "перевірку знань військовослужбовців".

У Держприкордонслужби запевняють що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, хоча і дещо напруженою, особливо в інформаційному полі. При цьому Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, зокрема, надаючи свою територію, свою підтримку, інфраструктуру та повітряний простір.

Нагадаємо, 24 грудня диктатор Лукашенко прилетів до РФ з робочим візитом. А за пару днів до цього Путін вперше за три роки відвідав Мінськ.

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