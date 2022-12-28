Білоруська армія не виходить з нескінченних навчань, які проходять під усе більш гучними "легендами".

У Білорусі почали переводити армію на "воєнний час" в рамках чинного в країні плану раптових перевірок боєготовності. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони країни.

"Відповідно до плану раптових перевірок рівня бойової та мобілізаційної готовності (...) у Мінській військовій комендатурі проводиться комплекс заходів щодо переведення з мирного на воєнний час", - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що головною метою даного заходу є перевірка знань військовослужбовців, а також оцінка їх дій щодо приведення свого підрозділу в максимальну боєготовність.

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Роль Білорусі у війні РФ проти України

Білорусь є головним союзником Росії в її повномасштабній військовій агресії проти України. Режим Лукашенка надав Росії білоруську територію як для наземних атак на Україну, так і для ракетних ударів.

Попри тиск з Москви, Лукашенко ухиляється від прямої участі білоруської армії в нападі на Україну. Водночас Білорусь надає Росії свої полігони для тренування мобілізованих.

У Генштабі ЗСУ вважають, що загроза прямої участі Білорусі у війні мінімальна. Однак постійні навчання білоруської армії мають на меті скувати українські резерви на цьому напрямку, щоб вони не вирушили на фронт проти Росії.

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