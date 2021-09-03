Жителі Амстердама, Роттердама і ще трьох міст скоро зможуть з'їсти бургер тільки вдома.

Низка нідерландських міст збирається оголосити війну ожирінню і тому хоче заборонити роботу закладів швидкого харчування - причому не тільки таких популярних мереж, як KFC, Mcdonald's і Burger King, а взагалі всіх.

Про це повідомляє RTL Nieuws.

Муніципалітети Амстердама, Гааги, Роттердама, Утрехта і Еде хочуть самостійно вирішувати законність роботи закладів, в яких продається нездорове харчування.

Зараз їхніх повноважень для цього не вистачає. Тому вони вже звернулися до секретаря охорони здоров'я з проханням виділити додаткові ресурси для обмеження зростання числа ресторанів швидкого харчування.

Читайте такожПонад 2 тисячі гривень: у Києві знайшли найдорожчий сендвіч з елітним м ясом з ЯпоніїСтаном на 2020 рік в середньому в межах 1 км від будинку нідерландці могли вибирати між 7 різними кафе. В середньому від найближчого кафе підданих королівства відокремлюють 800 метрів.

Тому влада п'яти міст домагається від уряду прийняття поправок до "Закону про навколишнє середовище" - щоб включити харчову індустрію в визначення "безпечного і здорового фізичного середовища".

У МОЗ Нідерландів вже пообіцяли обговорити з незадоволеними муніципалітетами можливі механізми обмежень і заборони.

Нагадаємо, що шляхом заборон з ожирінням хочуть боротися не тільки голландська влада. Наприклад, у Великій Британії вирішили обмежити рекламу нездорової їжі на телебаченні та в інтернеті.

Автор: Станислав Кожемякин