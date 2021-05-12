Влада також збирається зобов'язати великі заклади зазначати калорійність харчових продуктів.

У Великобританії готуються заборонити рекламу нездорової їжі на телебаченні до 21:00 і повністю - в інтернеті.

Таку норму розробляє уряд для боротьби з проблемою ожиріння, пише Bloomberg.

Влада також хоче зобов'язати компанії з більш ніж 250 співробітниками, зокрема, мережі ресторанів і пабів, зазначати калорійність харчових продуктів.

Читайте такожУ світі зростає кількість людей, які страждають від голоду - ООНКрім того, з квітня 2022 року у супермаркетах планують заборонити такі акції, як "купи один - отримай ще один безкоштовно" для продуктів і напоїв з високим вмістом жиру, солі та цукру.

Зміни є частиною законопроекту про охорону здоров'я та медичне обслуговування. Також уряд розробляє програму заохочень за здоровий спосіб життя "Fit Miles" і обіцяє для громадян додаткові заходи щодо контролю ваги з боку сімейної медицини.

При цьому міністри відмовилися від планів вимагати від пабів і барів підраховувати калорійність алкогольних напоїв після негативної реакції галузі.

Сам же прем'єр-міністр Борис Джонсон раніше, після госпіталізації торік з COVID-19, звинуватив свою вагу у тяжкому перебігу хвороби.

"У мене було дуже поширене основне захворювання. Друзі мої, я був занадто товстим", - заявив політик на віртуальній конференції Консервативної партії в жовтні 2020-го.

За даними британського Міністерства охорони здоров'я, частка чоловіків в Англії, які страждають на ожиріння, зросла з 6% у 1980 році до 27% у 2019 році, а жінок - з 9% до 29%. Ожиріння вважається одним з основних факторів ризику не лише за коронавірусу, але і при низці хронічних станів, зокрема, серцево-судинних захворюваннях, діабеті другого типу та різних видах раку.

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Переклад: Катерина Комолова