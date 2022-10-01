Напередодні законопроект підтримала Палата представників США.

Американський президент Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування, що передбачає, зокрема, виділення 12,3 мільярда доларів на допомогу Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Вказується, що закон "передбачає асигнування на 2023 фінансовий рік федеральним агентствам до 16 грудня 2022 року на чинні проекти та діяльність федерального уряду, а також включає додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні".

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Допомога США Україні - що відомо

Напередодні законопроект підтримала Палата представників США.

Йдеться про: 3 мільярда доларів військової допомоги (навчання, озброєння і логістична підтримка);

1,5 міяльрда доларів на поповнення запасів американської зброї, яка була надана Україні або іноземним країнам, які надали підтримку;

2,8 мільярда доларів на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки;

35 мільйонів доларів на реагування на "потенційні ядерні і радіологічні інциденти" в Україні тощо.

21 вересня президент США повідомив, що США виділили на допомогу України вже понад 25 млрд доларів.

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