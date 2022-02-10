Путін вжив цитату з пісні російського гурту про зґвалтування.

Вашингтон відреагував на слова російського президента Володимира Путіна "терпи, моя красуне", які він сказав 7 лютого у відповідь на небажання української влади виконувати умови Кремля в форматі "Мінська".

Про це йшлося під час брифінгу речниці Білого дому Джен Псакі 9 лютого.

У Псакі поцікавилися, як США сприйняли жарт Путіна про зґвалтування, адресований Україні, і чи відіб’ється це якось у майбутньому на дипломатичному діалозі між країнами.

Вона зазначила, що США ніколи не мовчать, коли Путін і представники уряду РФ публічно брешуть.

"По-перше, я сказала б, що будь-який жарт про зґвалтування напевно викличе обурення у всіх в уряді, незалежно від того, чи сказав його американський чиновник, чи іноземний. Зауважу, що ми ніколи не стримували стурбованості щодо неправдивості деяких заяв, які виходять з вуст президента Путіна і представників російського уряду, а також войовничої риторики, яка виходить з їхніх ротів. І, звісно ж, цей жарт не був чимось…", - відповіла Псакі.

Псакі не уточнила, чи зв’язувався Вашингтон з Кремлем з цього приводу.

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Що передувало

Путін на зустрічі з Макроном у Москві, коментуючи переговори з Україною щодо деескалації на кордоні та в ОРДЛО, заявив: "У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати!".

Дмитро Пєсков у коментарі ЗМІ заперечив, що Путін процитував пісню про зґвалтування російського гурту "Красная плесень": "Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий з творчістю цього гурту, і я думаю, що свого часу цей гурт – я, чесно кажучи, теж не знайомий – запозичила з російського фольклору".

Український президент Володимир Зеленський, своєю чергою, намагався відповісти Путіну на його жарт.

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