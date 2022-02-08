Путін таким чином заявив, що Україна повинна виконувати Мінські угоди.

Речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував фразу Путіна "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне", яка стосувалася виконання Україною "Мінських угод" на умовах РФ.

Про це він заявив у коментарі журналістам, цитує російський Интерфакс.

У Пєскова поцікавилися, що саме мав на увазі Путін.

Дехто з журналістів "побачив у ній не дуже гарний натяк на сексуальний підтекст".

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"Президент мав на увазі, що, якщо держава взяла на себе зобов’язання, і якщо стоїть підпис глави держави, то ці зобов’язання треба виконати. Б’юся об заклад, це було дуже важко перевести на французьку мову", - сказав Пєсков.

Представники російських медіа також запитали у речника Путіна, чи не слухав глава Кремля гурт "Красная плесень", оскільки "деякі ЗМІ написали, що своєю фразою він процитував строфу з не дуже гарної пісні цього гурту".

Пєсков, своєю чергою, вважає, що Путін процитував текст з російського фольклору.

"Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий з творчістю цього гурту, і я думаю, що свого часу цей гурт – я, чесно кажучи, теж не знайомий – запозичила з російського фольклору", - відповів речник російського президента.

Що передувало

Путін на зустрічі з Макроном у Москві, коментуючи переговори з Україною щодо деескалації на кордоні та в ОРДЛО, заявив: "У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати!".

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