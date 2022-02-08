Президент прокоментував закиди російського лідера.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на фразу президента РФ Володимира Путіна: "Подобається, не подобається - терпи, моя красуне". Він зауважив, що Україна дійсно красуня.

Про це Зеленський заявив під час прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

Цією фразою вчора Путін прокоментував нібито ставлення України до мінських угод. Сьогодні ж Зеленській відповів йому.

"Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна справді красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.

Крім того, президент наголосив, що Україна ще й дуже терпляча.

"Україна терпляча, я гадаю, це мудрість. Це важливо для всієї Європи та для росіян. Тому що від нашого терпіння залежить ескалація. Ескалація – з іншого боку. Ми боронимо свою країну, ми на своїй території. Наше терпіння впливає на провокації, коли ми не відповідаємо на них, а поводимося гідно. Тому терпіння – це, як на мене, мудрість", - додав президент.

Що передувало

Путін на зустрічі з Макроном у Москві, коментуючи переговори з Україною щодо деескалації на кордоні та в ОРДЛО, заявив: "У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати!".

Згодом речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував фразу Путіна "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне", яка стосувалася виконання Україною "Мінських угод" на умовах РФ.

"Президент мав на увазі, що, якщо держава взяла на себе зобов’язання, і якщо стоїть підпис глави держави, то ці зобов’язання треба виконати. Б’юся об заклад, це було дуже важко перевести на французьку мову", - сказав Пєсков.

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