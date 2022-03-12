У Республіці Білорусь запевняють, що це не є частиною підготовки до вступу у війну проти України на боці РФ.

У Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військовим, які наразі перебувають там.

Про це повідомило Міноборони Білорусі у своєму Телеграм-каналі.

У Республіці Білорусь запевняють, що це не є частиною підготовки до вступу у війну проти України на боці РФ.

Як розповів перший заступник Міністра оборони РБ генерал-майор Віктор Гулевич, на південному кордоні Білорусі разом з прикордонниками перебувають п'ять батальйонно-тактичних груп. Стверджується, що військові займаються розвідкою, патрулюванням, охороною об'єктів і оборони на дорожніх напрямках.

"Найближчим часом планується здійснити їхню заміну також п'ятьма батальйонними тактичними групами", - йдеться в повідомленні.

"Переміщення військ ніяк не пов'язане з підготовкою, а тим більше участю білоруських військовослужбовців у спеціальній військовій операції на території України", - запевняє Гулевич.

Раніше в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попереджали, що білоруські війська можуть атакувати Україну на боці РФ 11 березня о 21:00.