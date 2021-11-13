Причини смерті чоловіка встановить експертиза.

У лісі біля кордону Польщі з Білорусь поруч з селом Вулька Терехівська знайшли тіло молодого сирійського мігранта. Його передали у відділ судової медицини для розтину і визначення причини смерті.

Про це повідомила польська поліція в Twitter.

"Вчора в лісі недалеко від кордону в районі Вульки Терехівської було знайдено тіло молодого сирійця. Дії, проведені на місці виявлення тіла, не дозволили однозначно встановити причину смерті", – йдеться у повідомленні поліції.

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У поліції додали, що тіло знайшов під час огляду співробітник лісового господарства. Під час огляду тіла правоохоронці знайшли паспорт покійного.

Нагадаємо, як писав УНІАН, вночі в цьому районі була спроба силового прориву кордону. Зокрема, група з близько 100 осіб на білоруській стороні пошкодила загородження. Після прибуття прикордонників і поліції нелегали зникли в лісі.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

На початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада в МВС заявили, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис.військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії і поліцейських.

Автор: Вікторія Гордієнко