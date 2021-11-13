Лукашенка звинувачували в тому, що він використовує біженців як зброю проти ЄС.

У ніч на суботу білоруські силовики намагалися зруйнувати тимчасове загородження на польському кордоні.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у Twitter.

Солдати виривали стовпики і розривали проволоку за допомогою службового автомобіля. Польські служби були засліплені лазером і стробоскопом.

Поряд група з близько 100 мігрантів чекала можливості незаконного перетину кордону.

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"Білоруси спорядили іноземців сльозоточивим газом, який застосовувався щодо польських служб. Цій та наступній спробі нелегального перетину кордону Польщі ми запобігли", – йдеться у повідомленні прикордонників.

Своєю чергою, глава польського МЗС Маріуш Каміньський зазначив, що Польща розглядає можливість закриття залізничного руху на кордоні з Білоруссю, оскільки Лукашенка вважають організатором міграційної кризи.

"Вони прекрасно знають, що ми можемо закрити нові переходи, в тому числі залізничний рух", – сказав міністр.

Як писав УНІАН, 12 листопада один з біженців публічно зізнався, що білоруські силовики, відправлені Олександром Лукашенком нібито стежити за потоками мігрантів на кордоні, насправді допомагали нелегалам прориватися до Польщі.

За його словами, силовики особисто рубали дерева, прокладаючи шлях іноземцям.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

На початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО прийняла рішення про посилення охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада в МВС заявили, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис.військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії і поліцейських.

Автор: Яна Ставська