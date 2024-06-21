Система просто не витримала навантаження, припускають інсайдери, наближені до енергооператорів.

Одразу чотири країни на Балканах занурилися у блекаут. Електропостачання зникло практично скрізь у Боснії і Герцеговині, Чорногорії, Албанії та частково у Хорватії.

Як повідомляє чорногорське видання Vijesti із посиланням на місцевого оператора електромережі, без світла залишилися практично всі населені пункти країни. Серед найбільших міст, де енергія не зникала – Плевля (30 тисяч жителів) і Жабляк (2 тисячі жителів).

Також видання стверджує, що без світла залишилася значна частина сусідньої Албанії. Там енергопостачання зникло у найбільших містах, включно зі столицею.

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Боснійське видання Klix.ba пише, що електропостачання зникло на більшій частині території Боснії і Герцеговини, у тому числі у столиці Сараєво. Коментаря від оператора системи поки немає.

Хорватське видання Jutarnji List повідомляє, що світла немає на деяких хорватських островах та у багатьох прибережних містах на материку. Зокрема без електроенергії Дубровник та Спліт.

В коментарі виданню інсайдер з хорватського оператора енергосистеми розповів, що проблеми почалися з Чорногорії, а після того в інших країнах регіону.

"Ніколи не було падіння енергосистеми у трьох державах одночасно. Ми також дізнаємося, що диспетчери наразі несамовито розмовляють один з одним, від держави до держави, щоб визначити, що трапилося, і розробити план відновлення, оскільки жодна країна не може бути ізольованою з точки зору електропостачання, оскільки всі вони з’єднані лініями електропередач. Причина збою невідома, наразі припускають, що споживання підскочило через високу температуру та що система в один момент зруйнувалася", – пише Jutarnji List.

Шалена спека накрила Балкани

Як писав УНІАН, цього тижня Балкани та Близький Схід накрило пекельною хвилею спеки, яка вже призвела до численних смертей та загрожує масштабними пожежами в природних екосистемах. Метеорологи прогнозують температуру близько 40 градусів за Цельсієм по всій Сербії, оскільки вітри з Північної Африки просунули гарячий і сухий фронт через Балкани.

У сусідній Чорногорії органи охорони здоров’я попередили людей ховатися від сонця до пізнього вечора. У Греції в середу пожежники боролися з лісовими пожежами поблизу Афін, через що десятки людей були змушені залишити свої будинки, і влада заявила, що, на їхню думку, полум'я виникло в результаті підпалу та за сприяння сухих спекотних умов.

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