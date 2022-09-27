Рішення пов'язане з оголошеною мобілізацією в РФ.

Громадянин Болгарія закликали відмовитися від поїздок до Російської Федерації. Рішення пов'язане з частковою мобілізацією в Російській Федерації.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Болгарія.

"У зв'язку з погіршенням ситуації Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія закликає утриматися від поїздок в РФ і рекомендує знаходяться в Російській Федерації болгарським громадянам розглянути можливість якомога швидше покинути країну, використовуючи наявні в даний час засоби пересування", - йдеться в повідомленні.

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При цьому дипломати порадили громадянам Болгарії, які перебувають на території Росії, бути пильними, уникати місць масового скупчення людей і враховувати обставини і розвиток ситуації.

Варто відзначити, що напередодні з такою ж заявою виступило Міністерство закордонних справ Естонія.

"У зв'язку з військовими діями Росії ми радимо не їздити в Росію без крайньої необхідності і повністю уникати поїздок в райони, що межують з Україною. Ми просимо громадян Естонії, які тимчасово перебувають в Росії, зважити важливість свого перебування в Росії і по можливості повернутися в Естонію", - зазначено в повідомленні.

Крім того, власників подвійного громадянства попередили, що Росія їх розглядає як своїх громадян. Також громадян Естонії, які перебувають в Росії, просять зареєструвати своє перебування на сайті Міністерства закордонних справ.

"Консульську допомогу можна отримати тільки в посольстві Естонії в Москві. Якщо, ви, наприклад, втратите свій паспорт, то вам доведеться самостійно піти в посольство, щоб отримати тимчасовий замінює документ, з яким можна покинути країну. Допомога в інших ситуаціях (особливо, якщо одержувач знаходиться не в Москві) вкрай ускладнена і вимагає часу", - підсумували в МЗС Естонії.

Росіяни в світі - що відомо

12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили приймати від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз, залишивши їм можливість отримувати тільки візи певних категорії, включаючи Гуманітарні.

В ніч з 18 на 19 Вересня Естонія, Латвія, Литва і Польща закрили в'їзд для росіян з шенгенськими туристичними візами, бо вважають, що їхні поїздки-це загроза громадській безпеці всієї Шенгенської зони.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок мобілізації, що призвело до масової втечі громадян, особливо – чоловіків призовного віку. Станом на вечір суботи, 24 вересня, було відомо, що країну покинули понад 200 тисяч чоловіків.

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