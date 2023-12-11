Президент України прагне заручитися міжнародною підтримкою для створення умов для потенційних мирних переговорів і міцної угоди.

Аргентина погодилася провести саміт з лідерами Латинської Америки на початку наступного року, оскільки президент Володимир Зеленський прагне заручитися підтримкою так званого Глобального півдня у війні з Росією.

Зеленський обговорив саміт з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у неділю в Буенос-Айресі, повідомив у телефонному інтерв'ю заступник глави адміністрації українського лідера у закордонних справах Ігор Жовква, пише Bloomberg.

"У нас була змістовна розмова. Ми обговорювали безліч речей, від формули миру в Україні до двостороннього співробітництва", - сказав Жовква.

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Він зазначив, що "поїздка на півдня до Аргентини була дуже продуктивною".

Президент України прагнув заручитися міжнародною підтримкою для створення умов для потенційних мирних переговорів і міцної угоди.

Візит Зеленського до Аргентини - деталі

Зеленський здійснив подорож довжиною майже 13 000 кілометрів (8 000 миль) до Буенос-Айреса, щоб відвідати інавгурацію Мілея, і зустрівся з колегами з Еквадору, Уругваю та Парагваю. Він також провів коротку бесіду з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб спробувати переконати його відмовитися від своїх заперечень проти просування вперед переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Зеленський виїхав з Аргентини в США, де він планує заручитися підтримкою, оскільки запит президента Джо Байдена про військову допомогу застопорився в Конгресі.

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