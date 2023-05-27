Це третє висунуте йому звинувачення.

Цього тижня машина врізалася в головні ворота резиденції прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака на Даунінг-стріт у Лондоні. Затриманому водієві авто згодом пред'явили ще одне звинувачення – у створенні непристойних зображень з дітьми.

Як пише Reuters, сьогодні 43-річний затриманий має постати перед судом.

"Йому було пред'явлено звинувачення в створенні непристойних зображень дітей, і він постане перед судом у Вестмінстерському магістратському суді", — йдеться в заяві поліції.

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Інцидент з авто на Даунінг-стріт

Близько 16 години в четвер, 25 травня, в головні ворота на Даунінг-стріт в Лондоні врізалося авто - срібляста Kia.

Відразу після зіткнення озброєні поліцейські затримали водія. Поліція повідомила, що його підозрюють у майновому злочині та небезпечному керуванні автомобілем.

В результаті зіткнення ніхто не постраждав, а сам інцидент не розглядається як пов'язаний з тероризмом.

У четвер підозрюваний був узятий під варту, проте згодом був звільнений до подальшого розслідування інциденту.

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