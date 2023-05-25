За інформацією ЗМІ, Ріші Сунак перебував на Даунінг-стріт в цей момент.

Сьогодні близько 16:20 автівка врізалася у головні ворота на Даунінг-стріт в Лондоні, де розміщено резиденцію прем'єр-міністра. Раніше аналогічний інцидент ставався біля будівлі Капітолія США.

Як пишу Sky News, срібляста Kia, ймовірно, виїхала із автостоянки біля будівлі Міністерства оборони, перетнула вулицю і раптово поїхала прямо до воріт Даунінг-стріт.

Очевидці розповіли, що після потужного удару на місце прибуло чимало офіцерів і авто поліції. Озброєні поліцейські швидко затримали водія авто, поклали на землю та одягли наручники.

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Поліція повідомила, що водія підозрюють у майновому злочині і небезпечному керуванні автомобілем, а сам інцидент не розглядається як пов'язаний з тероризмом.

"Приблизно о 16:20 у четвер, 25 травня, автомобіль зіткнувся з воротами Даунінг-стріт. ... Озброєні офіцери затримали на місці події чоловіка за підозрою у скоєнні злочину та небезпечному водінні. Його взято під варту. Повідомлень про постраждалих не надходило. Біля Даунінг-стріт залишається невелике оточення. Інцидентом займаються місцеві офіцери у Вестмінстері, і наразі він не розглядається як пов’язаний з тероризмом", – сповістила поліція столиці.

PA Media повідомляє, що в той момент, як автівка протаранила браму, прем'єр-міністр Ріші Сунак перебував на Даунінг-стріт.

Інциденти з авто за кордоном

В квітні терористи в Ізраїлі двічі здійснили напади за допомогою авто. В одному з випадків зловмисник скерував автомобіль на пішоходів на вулиці Кауфмана в Тель-Авіві, у другому – біля ринку в районі площі Давидка в Єрусалимі.

Торік невідомий чоловік в'їхав на своїй машині в огорожу біля Капітолія США. Коли до нього попрямували поліцейські, він застрелився.

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