Дипломати зізнаються, що подібні кулуарні переговори є нормальною практикою.

Офіційні особи Великобританії провели таємні дипломатичні переговори з ключовими представниками Кремля. Піднімалися питання, що так чи інакше стосуються війни в Україні, пише британське видання inews.

Журналісти з’ясували, що періодичні таємні зустрічі відбувалися протягом останніх 18 місяців у таких місцях, як Відень і Нью-Йорк. Зустрічі були організовані для обговорення питань як безпеки самої Великої Британії, так і загалом міжнародної безпеки.

Зокрема на цих зустрічах піднімали питання дефіциту зерна та ядерної безпеки. При цьому стверджується, що Великобританія жодного разу не намагалася вступити в мирні переговори щодо пошуку дипломатичного припинення війни в Україні, заявив виданню високопоставлений британський дипломат, який брав участь у деяких зустрічах.

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"Ми підтримуємо контакт і вважаємо вкрай важливим підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми у жодному разі не ділимо частини країни та не укладаємо мирних угод від імені будь-кого, але життєво важливо тримати цю лінію контакту відкритою", – зазначив він.

Представник британського МЗС підтвердив, що зустрічі з російськими офіційними особами були лише у тих ситуаціях, коли це вважалося "абсолютно необхідним". Він наголосив, що ці переговори не були спробою домовитися про припинення війни в Україні.

Колишній офіцер розвідки, який зараз працює з урядом Великої Британії зазначив, що вторгнення в Україну є "однією з небагатьох тем", де британський уряд має "чітку стратегічну позицію", яку поділяють НАТО та інші союзники. Тому було б "дуже дивно", якби британським дипломатам дали вказівку вести переговори про припинення конфлікту, сказали вони.

Колишній співробітник британського МЗС заявив журналістам, що подібна "кулуарна дипломатія" вважається "дуже хорошою практикою", адже дозволяє тримати діалог відкритим заради зменшення ризиків.

"Я б більше хвилювався, якби вони (таємні зустрічі) не відбувалися", – зізнався колишній дипломат.

Таємні переговори з Росією

Як писав УНІАН, нещодавно стало відомо про таємні переговори генсека ООН Антоніу Гутерріша з російським МЗС. У цих переговорах Росії пропонують "золоті умови" в обмін на розблокування поставок українського зерна.

У липні ми також розповідали про скандал у США, де також стало відомо про таємні переговори низки американських посадовців із представниками Росії. На тих зустрічах серед іншого піднімалося питання припинення війни в Україні.

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