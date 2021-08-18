Літак росіян устиг пролетіти біля румунського узбережжя.

"Тайфуни" британських Військово-повітряних сил, що базуються у Румунії, перехопили російський винищувач, котрий перетнув міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Повітряних сил Великої Британії.

17 серпня "Тайфуни" британських ВПС виявили російський Су-24, що прямував у територіальний повітряний простір Румунії.

Літак не надав план польоту та не перемовлявся з румунськими диспетчерами. Це створило загрозу безпеки польотів для усіх повітряних суден.

Читайте такожУ Байдена кажуть, що таліби захопили "значну частину" американського озброєнняБританські ВПС підняли у небо "Тайфуни" і перехопили літак росіян, котрий устиг пролетіти неподалік румунського узбережжя. Британці супроводжували Су-24, поки той не покинув повітряний простір країни.

Британські військові на умовах союзництва по НАТО з 2017 року надають румунам допомогу з системи швидкого реагування у повітрі.

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Автор: Яна Ставська