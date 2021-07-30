Експерти не виключають, що результати можуть вплинути на закупівлі Єгипту винищувачів у Росії.

Російський винищувач Су-35 програв за можливостями бойового застосування у французького Dassault Rafale.

Про це пише Деловая столица.

Військову техніку порівняли у ході навчань Військово-повітряні сили Єгипту. Обидва літаки знаходяться на озброєнні єгипетських військових і були випробувані один проти одного для взаємної оцінки їхніх якостей і можливостей бойового застосування.

За умовами бою Су-35 атакував Rafale. У відповідь Rafale заглушив радар російського винищувача, позбавивши його можливості прицілювання, після чого "умовно збив".

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Rafale відрізняється сучасною авіонікою, зокрема потужними засобами радіоелектронної боротьби, і великою номенклатурою високоточної зброї.

Су-35 – проміжна модель, розроблена на основі Су-27, доти, доки не будуть завершені роботи над Су-57. Експерти зауважують достатньо бідний набір авіоніки й порівняно невелику дальність пошуку цілі – меншу за заявлену виробниками.

Видання зазначає, що винищувач росіян поступається французам майже за всіма показниками, включаючи надійність і набір зброї.

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Автор: Яна Ставська