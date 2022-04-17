Це перший депутат, який взяв участь у програмі "Будинки для України".

Член парламенту Великобританії Роберт Дженрік прийняв у своєму будинку сім'ю біженців з України.

Про це пише The Washington Post.

За його словами, родині довелося чекати сім годин на кордоні України з Польщею, щоб їм дозволили вилетіти. Тепер 40-річна Марія і її діти 11 і 15 років живуть в будинку його сім'ї в Ноттінгемширі.

Місцеві ЗМІ пишуть, що Дженрік став першим депутатом, який прийняв біженців в рамках ініціативи "Будинки для України".

"Це постійне нагадування про те, як нам пощастило жити в цій країні, мати привілеї, які у нас є. Я думаю, що мене, мою дружину і наших дітей це зробить менш егоїстичними і більш вдячними за те, що у нас є", - зазначив він.

На отримання візи для Марії та її дітей знадобилося близько трьох тижнів. Саму ініціативу "Будинки для України" критикували за бюрократизм і тривалі затримки, а також за те, що на окремих осіб покладався обов'язок добровільно спонсорувати біженців.

Згідно з останніми урядовими даними, Великобританія надала 25 100 віз в рамках ініціативи "Будинки для України". Станом на середу в країну прибуло всього близько 3200 володарів візи.

Всього за цією та іншою програмою під назвою "Українська сімейна схема" було видано 56 500 віз, в країну прибуло 16 400 осіб.

Нагадаємо, що уряд Великобританії буде виплачувати по 350 фунтів на місяць звичайним британським сім'ям, які прихистять українських біженців.

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