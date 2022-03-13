Українцям, які захочуть взяти участь у британській програмі, доведеться пройти безпекову перевірку.

Уряд Великої Британії виплачуватиме по 350 фунтів на місяці звичайним британським сім'ям, які прихистять українських біженців в рамках програми "Будинки для України".

Про це повідомляє Daily Mail.

Зокрема, відповідно до програми "Будинки для України", британці, які забезпечать українців безплатним житлом на мінімальний шестимісячний період, щомісяця отримуватимуть 350 фунтів як плату "подяки" незалежно від того, скільки біженців вони приймуть.

У зв'язку з цим, українським біженцям буде дозволено три роки перебувати у Великій Британії й працювати та мати доступ до державних послуг.

Також 13 березня буде запущено роботу сайту, де британці зможуть реєструвати пропозиції з надання житла. Усі українці мають пройти безпекову перевірку.

Водночас керівники служб безпеки вже висловили стурбованість через послаблення візових вимог.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися на українську територію. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир.

Багато українців вирішили покинути своє житло через бойові дії.

11 березня верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив, що нашу країну вже залишили 2,5 млн біженців.

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