В Празі кажуть, що вони і так близько до України, тож краще вже прислати українців до них, а не чеських інструкторів в Україну.

Цього року Чехія може навчити 4 тисячі українських військових, але на власній території. Відправляти своїх інструкторів до України Прага не планує, заявила в інтерв’ю ČTK міністр оборони Яна Чернохова.

За її словами, з огляду на географічну близькість двох країн відправляти чеських інструкторів безпосередньо в Україну немає потреби.

Чернохова зауважила, що торік в Чехії підготовку пройшли 4 тисячі українських солдатів, і стільки ж затверджено на цей рік. За її словами, виконання цих планів залежатиме від темпів мобілізації в Україні.

Відео дня

"Коли ми отримуємо інформацію, що тур заповнений, ми надаємо наші навчальні приміщення та інструкторів. Я думаю, що це того варте", — сказала Чернохова.

За словами Чернохової, Франція та інші країни розглядають це питання через їхню географічну віддаленість від України. У їхньому випадку транспортування українських військових не мало б матеріально-технічного сенсу. Чеська Республіка, з іншого боку, не повинна це робити з тієї ж причини - географічної.

"Від словацько-українського кордону до нашої Лібави кілька сотень кілометрів. Тож щодо Чехії можу сказати, що ми наразі нічого подібного не плануємо", - додала вона.

Разом з тим чеський міністр запевняє, що вона розуміє і не має застережень щодо французької ініціативи.

Західні інструктори в Україні: що відомо

Наприкінці травня західні ЗМІ писали, що президент Франції Еммануель Макрон нібито веде переговори з кількома європейськими державами про створення коаліції, яка б навчала українських військових безпосередньо в Україні. Перші інструктори буцімто можуть вирушити до України вже за кілька тижнів.

Однак учора французький міністр оборони Себастьян Лекорню повідомив, що Франція не збирається відправляти своїх військових інструкторів в Україну. За його словами, армія Франції вперше навчатиме одразу 4500 українських військових, але на своїй території.

Вас також можуть зацікавити новини: