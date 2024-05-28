Про закупівлю перших 180 тисяч снарядів повідомлялося ще в квітні.

Чехія назбирала вже 1,6 мільярда євро на закупівлю снарядів для потреб ЗСУ. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи свій візит до Чехії.

За його словами, українська делегація прибула до Праги на запрошення прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали для участі в широкій робочій зустрічі, присвяченій потребам України.

"Під час двосторонньої зустрічі з паном Фіалою обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня", – повідомив Шмигаль.

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За його словами, також обговорювалася тема спільного виробництва оборонних товарів і посилення санкційного тиску на Росію.

Чеська снарядна ініціатива

Як писав УНІАН, Чехія впродовж зими таємно шукала по всьому світу боєприпаси для України і змогла знайти близько мільйона. Після цього країни ЄС почали збирати гроші на їхню закупівлю. Наприкінці березня в Чехії повідомили, що процес поставки снарядів вже почався, однак без уточнення подробиць і строків появи цих снарядів безпосередньо на фронті.

Усередині квітня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що вже укладено контракт на закупівлю перших 180 тисяч снарядів для України. Однак строки поставок знову залишилися таємницею.

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