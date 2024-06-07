Українських військових навчатимуть, але лише на території Франції, заявив французький очільник Міноборони.

Франція не збирається відправляти своїх військових інструкторів для навчання військовослужбовців в Україну, заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню. Він розповів, що армія Франції вперше навчатиме одразу 4500 українських військових, але на своїй території.

"Ми повернулися до питання про створення бригади, 4500 солдатів - це дуже багато. Це вимагає підготовки, а також інженерних, артилерійських можливостей та можливостей розвідки. Це вперше ми збираємося надати таку послідовну підтримку і ці 4500 українських солдатів будуть повністю оснащені й навчені французькою армією, але у Франції",- додав він.

Відправка інструкторів в Україну - що потрібно знати

Як писав УНІАН, під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом французький лідер Еммануель Макрон запропонував направити західних інструкторів в Україну для навчання військ. Однак Байден не підтримав таку позицію Макрона.

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"Він висловив стурбованість потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту", - повідомляло Politico.

Після поширення такої інформації Росія одразу пригрозила бити по французьких інструкторах в Україні. Так, прес-секретар російського посольства у Франції Олександр Макогонов заявив, що французи стануть "законною ціллю для РФ".

"Якщо ви надішлете своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще вицілювати і вбивати росіян, вони, природно, стануть законною ціллю", – видав Макогонов.

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