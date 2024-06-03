На цю програму виділили 5,5 мільйона крон.

У Чехії запрацювала програма допомоги для українців, які отримали статус біженців із тимчасовим захистом у країні та хочуть повернутися на Батьківщину.

Як повідомляє Radio Prague International, Міністерство внутрішніх справ Чехії запускає пілотний проект добровільного повернення українців додому. Він передбачає, що Прага оплатить біженцям квитки на автобус. При чому хворим українцям навіть оплатять транспортування у машині швидкої допомоги.

Зазначаться, що проект триватиме з червня по листопад цього року. Чехія готова профінансувати квитки для 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт для 30 пацієнтів.

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Відповідну концепцію уряд країни затвердив ще в середині травня. З держбюджету Чехії на цю програму виділили 5,5 мільйона крон. Біженці зможуть лише один раз скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення.

Зміни для українських біженців за кордоном

Як писав УНІАН, у Німеччині запропонували створити фіксовану систему розподілу українських біженців у масштабах всього Європейського Союзу.

Хоча понад половина українців за кордоном все ще планує повернутися до рідної країни. Проте зросла кількість біженців, яким більше подобається жити за кордоном, ніж в Україні.

Наприкінці травня стало відомо, що в Ірландії скоро буде зачинено значну кількість центрів для українських біженців. Такі дії будуть впроваджувати через нову політику, яка передбачає надання житла людям, які потребують тимчасового захисту, лише на 90 днів.

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