Німеччина прийняла у 20 разів більше біженців з України, ніж, наприклад, Франція, і кількість біженців у країні постійно зростає.

У Німеччині пропонують створити фіксовану систему розподілу біженців з України в масштабах усього ЄС. Про це заявила прес-секретар Федерального міністра внутрішніх справ країни Ненсі Фезер, пише Welt.

Німеччина "рішуче виступає за солідарність у розподілі осіб, які шукають захисту, і вважає, що особливо необхідно обговорити і знайти рішення щодо вторинної міграції з інших країн-членів ЄС. Тому слід прагнути до рівномірного розподілу тих, хто прибуває з України, по всьому ЄС", - заявила вона.

За словами Фрезер, Німеччина прийняла у 20 разів більше біженців з України, ніж, наприклад, Франція. До того ж, у Польщі кількість шукачів захисту поступово зменшується, а в Німеччині постійно зростає.

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Досі українці могли вільно обирати країну призначення в ЄС. Вони також можуть спочатку звернутися за захистом в одній країні, а потім переїхати в іншу, щоб знову звернутися за захистом там. Водночас сьогодні свобода пересування призвела до того, що біженці в ЄС розподіляються вкрай нерівномірно. зазначає Welt.

Причини міграції в інші країни достеменно не встановлені. Однак відомо, що стандарти в різних країнах сильно відрізняються. У Німеччині, наприклад, українці отримують допомогу громадянина в розмірі 563 євро на місяць на одну людину. Згідно з аналізом наукових служб Бундестагу, в інших країнах допомоги значно нижчі. У Швеції вони отримують лише щоденну допомогу в розмірі 180 євро на місяць. А в Польщі постійної грошової допомоги не надають у принципі, а як стартову допомогу виплачують лише суму, еквівалентну 70 євро.

Яке рішення пропонують

У Німеччині бачать рішення в європейському режимі розподілу біженців. Воно може бути реалізоване за допомогою нечинної статті Директиви про масовий приплив населення, в якій йдеться про те, що особи, які мають право на захист, не повинні просто подорожувати туди-сюди.

"Держава-член ЄС повинна реадмісувати особу, яка користується тимчасовим захистом на її території, якщо протягом періоду, що охоплюється рішенням Ради, згаданим у статті 5, ця особа незаконно залишається на території іншої держави-члена або намагається незаконно в'їхати на неї", - ідеться в статті. Однак, коли країни-члени ЄС вирішили застосувати директиву до українців у 2022 році, вони призупинили дію цього розділу.

Тепер він може бути використаний знову - за наявності кваліфікованої більшості в країнах-членах ЄС. Наслідком цього стане те, що новоприбулих біженців очікуватиме репатріація, якщо вони продовжать свою подорож територією ЄС. Однак можуть бути винятки, наприклад, для біженців, які вже працюють. У цьому разі вони можуть мати право на отримання іншого статусу, який дасть їм змогу залишитися в Німеччині.

Українські біженці в Німеччині

Раніше міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку.

Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українські біженці, які хочуть залишитися в Німеччині, повинні знайти роботу.

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