Тепер українські біженці матимуть можливість жити у таких пунктах лише 90 днів.

В Ірландії скоро буде зачинено значну кількість центрів для українських біженців. Про це заявили у департаменті інтеграції ірландського уряду, пише The Irish Times.

Такі дії будуть впроваджувати через нову політику, яка передбачає надання житла людям, які потребують тимчасового захисту, лише на 90 днів. У департаменті наголосили, що люди щодня залишають житло, яке надала держава, аби знайти власне. Тому наразі відомство намагається "консолідувати і раціоналізувати портфель житла для осіб, які потребують тимчасового захисту".

Водночас голова уряду Ірландії Саймон Гарріс заявив, що майже 70 контрактів на розміщення біженців з України перестануть діяти незабаром, тому багато готелів та громадських об'єктів, які використовувалися як житло для біженців, знову будуть доступними для місцевих жителів.

Відео дня

"Очікується, що значна кількість контрактів закінчиться протягом наступних місяців, і департамент намагатиметься запланувати переїзди на літні місяці, щоб по можливості мінімізувати зрив навчального року", - зауважив прессекретар департаменту.

Також останніми місяцями уряд країни запровадив жорсткіші правила щодо соцдопомоги для громадян України.

Українські біженці у світі - останні новини

Як писав УНІАН, у Німеччині запропонували створити фіксовану систему розподілу українських біженців у масштабах всього Європейського Союзу. За словами прессекретаря Федерального міністра внутрішніх справ країни Ненсі Фезер, Німеччина "рішуче виступає за солідарність у розподілі осіб, які шукають захисту, і вважає, що особливо необхідно обговорити і знайти рішення щодо вторинної міграції з інших країн-членів ЄС".

Також повідомлялось, що понад половина українців за кордоном все ще планує повернутися до рідної країни. Проте зросла кількість біженців, яким більше подобається жити за кордоном, ніж в Україні.

"Очікувано, довше перебування за кордоном супроводжується вищим рівнем адаптації до нового життя. Порівняно з травнем 2023, у січні 2024 більша частка біженців повідомляє, що їм більше подобається за кордоном, аніж в Україні", - наголошується у результатах опитування.

Вас також можуть зацікавити новини: