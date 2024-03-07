Підрозділи ракетний військ розбили склад боєприпасів та артилерійські засоби противника.

За добу на фронті українські військові продовжили активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії фронту.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника.

А підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному складу боєприпасів, та чотирьох артилерійських засобах противника.

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За добу на фроні ворог завдав 6 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

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