Влада Індії прийняла рішення про будівництво 551 станції з виробництва медичного кисню на тлі різкого загострення ситуації з коронавірусною інфекцією COVID-19.
Про це в понеділок, 26 квітня, повідомляє Сіньхуа з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Індії.
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Рішення прийнято у зв'язку з повсюдною нестачею кисню в лікарнях для пацієнтів з COVID-19. Особливо складна ситуація останнім часом спостерігається в Делі.
"Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді розпорядився, щоб ці станції були введені в експлуатацію в найкоротші терміни. Крім того, станції будуть значною мірою сприяти забезпеченню доступності кисню на рівні округів", – йдеться в публікації.
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