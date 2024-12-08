В ГУР розкрили нові деталі про становище РФ у Сирії.

Втеча Башара Асада з Дамаска супроводжувалася новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76T, на борту якого перебував сирійський диктатор. У мережі припускають, що це може бути спричинено збиттям або авіакатастрофою.

Водночас в Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що таку дезінформацію РФ використовувала для прикриття своєї операції з порятунку Асада та обмеженого кола осіб до нього.

"Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом", - вважають в українській розвідці.

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Також в ГУР додали, що ситуація з російським контингетом у Сирії є стабільно скрутною, адже залишки угруповання РФ продовжують швидко пакуватися та тікати морем і небом.

"Першими втекли "шишки" російської армії. Зокрема, услід за провальним генералом Сєрґєєм Кісєльом територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ РФ в Сирії генерал Алєксандр Чайко - він покомандував тиждень. Для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту держави-агресора", - додали у повідомленні.

Повалення режиму Башара Асада у Сирії - що відомо

Як писав УНІАН, 8 грудня державне телебачення Сирії заявило про падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада. В ефірі телеканалу проголосили "перемогу великої сирійської революції та повалення злочинного режиму Асада".

Пізніше МЗС РФ повідомило, що Башар Асад погодився передати владу "мирним шляхом" та покинув Сирію. Також там зазначили, що російським військовим базам на території Сирії нічого не загрожує, проте вони перебувають "у режимі підвищеної бойової готовності".

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