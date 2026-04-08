Чи може Росія напасти на НАТО і коли: Паліса оцінив рівень загрози

Він зазначив, що це буде залежати від наявного в росіян ресурсу і від того, як у них будуть йти справи в Україні.

Від західних посадовців надходять численні тривожні сигнали щодо можливості збройного нападу з боку Росії, передусім, на країни Балтії. Наскільки реальна ситуація, що Росія почне вторгнення в Європу та коли це може статися, розповів заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю РБК-Україна.

Він зазначив, що, оцінюючи загрозу, варто спиратися на реальні фактори.

"Чи є відомості у наших західних партнерів, здобуті їхньою розвідкою, про плани ймовірного конфлікту з західними країнами? Так, є. Чи розгортала Росія комплекси наступального озброєння ближче до своїх західних кордонів? У Білорусі є підрозділ, на озброєнні якого стоїть балістична ракета середнього радіусу дії "Орєшник". Це факт і ця інформація у партнерів теж є", - зазначив він.

Крім того, Україна має відомості про розгортання спеціальних ретрансляторів, які дають можливість керувати шахедами у режимі реального часу і підготовку інфраструктури для запуску безпілотників на території Білорусі. Це дасть можливість проводити масовані комплексні авіаційно-дронові удари по цілях на Заході.

Паліса також нагадав, про минулорічні багатонаціональні навчання стратегічного рівня, які проводила Росія, де тренували систему управління з позначенням практичних дій на місцевості.

"Звичайно, це можна вважати як елемент залякування та пропаганди. Проте в таких випадках, під час подібних навчань завжди відпрацьовуються ті елементи, які першочергово необхідні для реальних дій на місці", - зауважив він.

Говорячи про те, коли Росія буде спроможна розпочати такий конфлікт – після війни в Україні, чи почати одночасне вторгнення, Паліса зазначив, що на це впливає багато факторів.

"В теорії це буде залежати від наявного в них ресурсу і від того, як у них будуть йти справи в Україні", - зауважив він.

Водночас за умови єдності країн Заходу і їхньої готовності виконувати взяті на себе колективні зобов'язання - навряд чи Росія на це зважиться, переконаний Паліса.

Однак він наголошує, що на це впливає дуже багато факторів, насамперед глобальна політична ситуація.

Загроза Росії для НАТО

Нагадаємо, що нещодавно у Європі провели військові ігри, що відпрацювали сценарій, за яким Росія використала гуманітарну кризу у Калінінграді для вторгнення у Сувалкський коридор у жовтні 2026 року.

У грі Польща мобілізувалася, але не перетнула кордон з Литвою – частково тому, що Росія розцінила б це як спробу перекрити гуманітарну допомогу до Калінінграда. Німеччина вагалася, а її сили на місці події не діяли, принаймні частково тому, що Росія використовувала безпілотники для мінування доріг, що ведуть з її бази. Такий сценарій привів до окупації країн Балтії російськими військами.

