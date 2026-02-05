В Європі розіграли сценарій вторгнення РФ у Литву, і результати вкрай невтішні, - WSJ

Росія може бути готова до нової війни протягом року.

Вторгнення Росії до країн-учасниць НАТО і ЄС стало більш імовірним через напруженість у відносинах Європи, вважають багато європейських лідерів у сфері безпеки та політики. Як пише The Wall Street Journal, раніше вважалося, що Росія не зможе загрожувати НАТО до 2029 року. Зараз зростає консенсус щодо того, що така криза може настати набагато раніше – до того, як Європа опиниться в змозі дати відсіч.

"За нашою оцінкою, Росія зможе перекинути великі обсяги військ протягом року", – заявив в інтерв'ю міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. "Ми бачимо, що вони вже нарощують свої стратегічні запаси і розширюють свою присутність і ресурси вздовж кордонів НАТО".

При цьому WSJ зазначає, що найбільш очевидними цілями РФ є країни, які колись були частиною СРСР – Литва, Латвія та Естонія. Військові планувальники НАТО також стурбовані потенційними планами Росії щодо шведських, фінських і датських островів у Балтійському морі, частин Польщі, а також норвезької та фінської крайньої півночі, а також кампанією ударів по європейській стратегічній інфраструктурі на заході аж до голландського порту Роттердам.

Військові навчання показали вразливість Європи

У грудні німецька газета Die Welt спільно з Німецьким центром військових ігор Університету імені Гельмута Шмідта Збройних сил Німеччини організували навчання, що імітують російське вторгнення в Литву. У навчаннях взяли участь 16 колишніх високопоставлених німецьких і натовських чиновників, законодавців і видатних експертів з безпеки, які розіграли сценарій, що розгортається в жовтні 2026 року.

Під час навчань Росія використала привід гуманітарної кризи в російському ексклаві Калінінграді для захоплення литовського міста Маріямполе, одного з найбільш стратегічно важливих транспортних вузлів Європи. Російські заяви про вторгнення як про гуманітарну місію виявилися достатніми для того, щоб США відмовилися від застосування статті 5 НАТО, яка закликає до союзницької допомоги. Німеччина проявила нерішучість, а Польща, хоча і мобілізувала війська, не стала перекидати їх через кордон до Литви. Німецька бригада, вже дислокована в Литві, не втрутилася, частково тому, що Росія використовувала безпілотники для установки мін на дорогах, що ведуть від своєї бази.

"Стримування залежить не тільки від можливостей, але і від того, що противник думає про нашу волю, і в ході військових ігор мої "російські колеги" і я знали: Німеччина буде вагатися. І цього було достатньо для перемоги", – сказав Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик з Відня, який зіграв роль начальника Генерального штабу Росії.

В результаті в ході навчань, без американського керівництва, Росії вдалося досягти перемоги протягом декількох днів – підірвати довіру до НАТО і встановити панування над Прибалтикою, з контингентом всього в 15 000 військовослужбовців.

Путін не буде чекати, коли європейці будуть готові

У той же час в реальному житті Литва та інші союзники отримали б достатньо попереджень від розвідки, щоб уникнути цього сценарію, сказав контр-адмірал Гедрюс Пременецкас, начальник штабу оборони Литви. Навіть без союзників власні збройні сили Литви – 17 000 в мирний час і 58 000 після негайної мобілізації – змогли б впоратися з обмеженою загрозою для Маріямполе, сказав він. Самій Росії також доведеться враховувати високі ставки, додав він: "Для Росії утримання Калінінграда стане дилемою, і якщо Росія почне щось робити, НАТО має дуже чітко заявити, що в цьому випадку вона втратить Калінінград".

При цьому деякі європейські чиновники та аналітики з питань безпеки кажуть, що навіть без угоди щодо України російські військові могли б миттєво звільнити до 200 000 загартованих у боях військовослужбовців, просто переключившись з наступальних операцій на утримання лінії фронту. Це більше військ, ніж Путін використовував для початкового повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

"Якщо мета полягає в тому, щоб показати, що стаття 5 НАТО не працює, щоб розколоти європейців, то потрібна воля, а не надзвичайно великі військові можливості. Навіщо Путіну чекати, поки європейці будуть готові?", - зазначає Ніко Ланге, колишній високопоставлений німецький чиновник у сфері оборони.

Як зазначають у WSJ, Росія, швидше за все, не стала б намагатися вести проти НАТО війну на виснаження, подібну до тієї, яку вона практикує в Україні.

"Затяжна війна була б згубною для Росії, тому що ми перевершили б її у виробництві та мобілізації. Тому, якщо вони і збираються щось робити, то захочуть зробити це на ранній стадії, щоб зайняти вигідні позиції, які вони зможуть легко захистити пізніше", - сказав норвезький підполковник Амунд Осфлатен.

Війна РФ в Європі

Як писав The Economist, якщо Росія в 2027 році нападе на одну з країн НАТО, наприклад Латвію, і США відмовляться брати участь у війні, то Європа зможе протистояти Росії тільки в короткій війні.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, хоч Путін і пообіцяв не нападати на ЄС і НАТО, проте йому не можна вірити, оскільки Росія вже неодноразово демонструвала готовність ігнорувати будь-які міжнародні угоди в своїх інтересах.

