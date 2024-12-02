Таємний візит в Україну: ЗМІ розкрили, чи 'привіз' Шольц ракети Taurus

Позиція німецького канцлера щодо крилатих ракет, які можуть досягати до Москви, схоже, не змінилася.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц таємно і раптово приїхав у Київ. В Україні він оголосить про великий пакет військової допомоги, але без бажаних крилатих ракет, які хоче Україна, пише BILD.

За даними видання, Шольц привіз із собою обіцянку: "Я хотів би дати зрозуміти, що Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі".

Він оголосить, що Берлін поставить Києву зброю на 650 мільйонів євро. "Україна може покластися на Німеччину: ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо", – сказав Шольц.

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Але бажаної Києвом крилатої ракети Taurus, яка може досягати до Москви, нема у списку озброєння, яке Шольц пообіцяв Україні вже у грудні.

"Отже, жорстке "ні" залишається. Канцлер вважає, що це надто небезпечно. Шольц вважає, що якби Україна запустила німецький "Таурус" далеко вглиб Росії, війна може розширитися", - пише видання.

Шольц приїхав у Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з несподіваним візитом у понеділок вранці.

Як заявив Шольц після прибуття, своїм візитом він хотів висловити свою солідарність з Україною. Він запевнив, що Німеччина "залишиться найсильнішим прихильником України в Європі" і пообіцяв додаткові поставки зброї.

За даними ЗМІ, мета візиту Шольца у Київ: у суворо конфіденційній розмові дізнатися, як президент України Володимир Зеленський оцінює ситуацію, на що готові він і його країна. Шольц знову і знову наголошував: "Ніщо не повинно вирішуватися через голови українців".

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