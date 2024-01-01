Наразі існують лідери, які виконують кремлівську роботу всередині Європейського Союзу.

Саміт НАТО у Вашингтоні в 2024 році навряд чи матиме для України якісь значні позитивні результати, оскільки в Альянсі не спостерігається "достатнього рівня енергії" зщодо питання українського членства. Таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в ефірі телемарафону.

"Щиро кажучи, я не налаштований оптимістично. Я не чую висловів чи розмов, які б вказували, що в 2024 році у Вашингтоні результат може бути успішнішим за саміт 2023 року у Вільнюсі. Я дивлюся на Орбана в Угорщині, Фіцо в Словаччині. Вони обидва зараз виконують кремлівську роботу у різні способи всередині Європейського Союзу. Угорщина навіть заблокувала вступ Швеції в НАТО. Я не відчуваю достатнього рівня енергії щодо питання українського членства. Будемо сподіватися, що я повністю неправий", - сказав Ходжес.

За його словами, США має здобути ясність щодо цілей в Україні. США має справді допомогти Україні здобути перемогу, бо це в їх інтересах.

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"Слід продовжувати підтримку вступу України в НАТО. Альянс стане кращим в той день, коли прийме Україну", - додав Ходжес.

Вступ України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджував, що всі країни-члени Альянсу погоджуються з ідеєю вступу України в майбутньому. В якості доказу він наводить рішення липневого саміту, на якому для України скасували вимогу реалізації "Плану дій щодо членства".

Колишній генсек альянсу (у 2009-14 рр.) Андерс Фог Расмуссен заявив, що НАТО може прийняти Україну до Альянсу без окупованих Росією територій. Це має показати Кремлю, що війна не зупинить зближення України із Заходом.

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