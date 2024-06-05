В ЄС загалом позитивно оцінюють успіхи двох країн у впровадженні потрібних реформ.

Дванадцять країн-членів ЄС закликали Брюссель офіційно розпочати вже у червні переговори про членство України та Молдови. Про це йдеться в листі до головуючої зараз в ЄС Бельгії, з яким ознайомилося видання Euractiv.

"Ми спільно закликаємо прийняти рамки переговорів для України та Молдови Радою із загальних справ не пізніше, ніж у червні, щоб скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця червня 2024 року", — йдеться у листі міністрів закордонних справ від 5 червня, який був адресований очільниці бельгійського МЗС Хаджі Лабіб.

Бельгія, яка головує в ЄС до кінця червня, останніми тижнями наполягала на ухваленні рішення з цього питання. Міжурядова конференція з країною-кандидатом знаменує офіційний початок переговорів про вступ, процес, який зазвичай займає роки.

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"У світлі досягнутих результатів і поточних зусиль щодо реформ як в Україні, так і в Молдові, про які Комісія повідомляла раніше, ми вважаємо, що зараз настав час рухатися вперед", — написали міністри.

Лист підписали міністри закордонних справ Чехії, Швеції, Естонії, Фінляндії, Португалії, Латвії, Польщі, Литви, Німеччини, Словенії, Румунії та Словаччини.

Разом з тим видання зазначає, що Угорщина продовжує блокувати просування України до членства в ЄС, але не має заперечень щодо Молдови. Будапешт має перелік вимог до Києва, які стосуються прав нацменшин, торгівлі, боротьби з корупцією, сільського господарства, внутрішнього ринку та добросусідських відносин.

Очікується, що представники ЄС розглянуть це питання в п’ятницю, 7 червня, з можливістю прийняття політичного рішення. Очікується, що Європейська комісія надасть послам ЄС усну інформацію про прогрес обох країн у реформах, необхідних для вступу. Представники ЄС кажуть, що обидві країни, ймовірно, отримають позитивну оцінку.

"Відкриття переговорів про вступ додасть додаткову мотивацію як Україні, так і Молдові. Враховуючи жахливу ситуацію на місці в Україні та майбутні президентські вибори та референдум щодо ЄС у Молдові, це підвищить моральний дух і продовжить роботу над реформами в цих країнах", – йдеться у спільному листі міністрів.

Перспективи членства України в ЄС

Як писав УНІАН, на початку травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна наблизилась впритул до фактичного старту переговорів про вступ в ЄС. Зокрема, у червні має розпочатись новий дуже важливий етап перемовин про вступ України.

За його словами, навіть "складні партнери", які не надто прагнули бачити Україну в ЄС, тепер "стали простішими". Загалом, президент оптимістично налаштований щодо перемовин про вступ України до Європейського Союзу у червні.

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