Всі відділи і пости поліції у прилеглих областях приведені в стан підвищеної бойової готовності.

Невідомий в уніформі, що напав на відділ поліції в Лісках під Воронежем, після цього скоїв потрійне вбивство.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

"За попередніми даними, в селищі Кам'янка, вже після "візиту" в Ліски, він убив трьох осіб – жінку і двох дітей, після чого зник з місця злочину", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що всі відділи і пости поліції в прилеглих областях приведені в стан підвищеної бойової готовності. Також посилені відділи поліції в Москві.

Всім співробітникам, що чергують на КПП №1 у відділах по місту видали бронежилети і зобов'язали вийти на чергування строго з бойовою зброєю. Теж саме стосується і патрульних на вулицях.

Правоохоронці вважають, що невідомий в уніформі може переховуватися в напрямку Бєлгородської області.

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Напад на відділ поліції в Лісках - що відомо

Невідомий влаштував вибух на території відділення поліції в Лисках Воронезької області. У соцмережах стверджують, що чоловік проник на територію відділення з вогнепальною зброєю.

До відділення він під'їхав на авто "Нива" у військовій формі і касці.

За попередньою інформацією, в результаті нападу постраждав один правоохоронець.

Злочинцеві вдалося втекти з місця події.

Автор: Денис Прядко