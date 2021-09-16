Невідомий в уніформі, що напав на відділ поліції в Лісках під Воронежем, після цього скоїв потрійне вбивство.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
"За попередніми даними, в селищі Кам'янка, вже після "візиту" в Ліски, він убив трьох осіб – жінку і двох дітей, після чого зник з місця злочину", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що всі відділи і пости поліції в прилеглих областях приведені в стан підвищеної бойової готовності. Також посилені відділи поліції в Москві.
Всім співробітникам, що чергують на КПП №1 у відділах по місту видали бронежилети і зобов'язали вийти на чергування строго з бойовою зброєю. Теж саме стосується і патрульних на вулицях.
Правоохоронці вважають, що невідомий в уніформі може переховуватися в напрямку Бєлгородської області.
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Напад на відділ поліції в Лісках - що відомо
Невідомий влаштував вибух на території відділення поліції в Лисках Воронезької області. У соцмережах стверджують, що чоловік проник на територію відділення з вогнепальною зброєю.
До відділення він під'їхав на авто "Нива" у військовій формі і касці.
За попередньою інформацією, в результаті нападу постраждав один правоохоронець.
Злочинцеві вдалося втекти з місця події.