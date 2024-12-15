Звичка чхати на будь-які правила та закони вилізла окупантам боком.

Справжньою причиною загибелі двох російських танкерів біля Керченської протоки став не шторм, а "недбальство і нехлюйство" росіян. Про це в коментарі каналу "Київ 24" заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ці судна фактично є річковими. Їхнє завдання з Волги тягнути цей мазут, нафтопродукти і перевантажувати їх на інші судна вже десь в морі. Вони теоретично можуть виходити в море, але за інших умов", – наголосив він.

За словами Плетенчука, висота хвиль і швидкість вітру, які сьогодні спостерігаються біля Керчі, перевищували нормативні показники, на які від початку були розраховані обидва танкери.

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"Окрім того не слід забувати, що це судна 50+ років. Для такого віку… ці судна вже в принципі мають бути списані. Вони порушили в принципі все, що могли", – каже військовий.

Загибель танкерів біля Керчі

Як писав УНІАН, сьогодні вранці поблизу Керченської протоки затонули одразу два російські танкери – "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". За даними російських ЗМІ, судна, які були заповнені мазутом, хвилями розламало навпіл.

Відомо, що на двох суднах було під два десятки членів екіпажу. Росіяни провели рятувальну операцію, однак щонайменше один моряк загинув.

При цьому в море вилилися тисячі тон нафтопродуктів.

Також сьогодні у Криму потонув плавучий кран. Усе через потужний шторм.

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