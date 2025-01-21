У його виступі згадувалися Панама, Китай, Мексика, Ізраїль і навіть Марс, але Україна та Росія залишилися поза увагою.

Новий президент США Дональд Трамп під час свого першого звернення до американців на церемоныъ інавгурації в понеділок, 20 січня, не згадав про Україну.

"Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, що найважливіше, війнами, у яких ми ніколи не беремо участі", - заявив Трамп, цитує CNN.

Ця заява була найближчою до згадки про Україну, яка донедавна здавалася одним із головних напрямів його зовнішньої політики. Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв досягти миру: спочатку до своєї інавгурації, потім у перші 24 години після вступу на посаду, а пізніше — протягом шести місяців. У його виступі згадувалися Панама, Китай, Мексика, Ізраїль і навіть Марс, але Україна та Росія залишилися поза увагою.

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CNN пише, що таке мовчання можна пояснити по-різному, але є дві найочевидніші причини. По-перше, після отримання виконавчої влади Трамп міг вирішити утриматися від коментарів щодо своєї позиції та термінів завершення війни. Це здається найбільш раціональним підходом, враховуючи складність завдання та небажаність створювати додатковий тиск у вигляді публічних зобов’язань.

По-друге, можливо, Трамп усвідомив масштабність проблеми й зрозумів, що його ідея швидкої перемоги недосяжна в короткостроковій перспективі. Ймовірно, він готовий прийняти тривалий і складний процес, який може піти на користь амбіціям російського правителя Володимира Путіна. У такому сценарії Трамп і його союзники можуть втратити енергію, єдність і терпіння, погоджуючись на компромісний і неідеальний результат, який задовольнить апетити Москви до нових територій та впливу.

Перші заяви Трампа про Україну

Як повідомляє УНІАН, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті зробив свої перші заяви про війну в Україні.

Він згадав про свої заяви як кандидата на президентських виборах про те, що він може завершити війну в Україні за 24 години. Водночас Трамп зазначив, що в нього ще є півдня, щоб досягти цієї мети.

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Знаєте, війна між Україною і Росією взагалі не повинна була починатися", - сказав він.

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