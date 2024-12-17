Нові санкції спрямовані проти двох нафтоторгових компаній і 20 суден.

Велика Британія оголосила про введення нових санкцій щодо компаній, які забезпечують торгівлю російською нафтою. Під обмеження також потрапили 20 суден "тіньового флоту".

Видання Bloomberg пише, що фінансові обмеження щодо фірм, які торгують нафтою, 2Rivers DMCC і 2Rivers Pte Ltd., скоротять доходи Росії від продажу нафти і виснажать "військову скриню" Володимира Путіна. Ці дві компанії були "ключовими ланками в забезпеченні торгівлі дорогоцінною путінською нафтою".

Компанія 2Rivers Group з'явилася на початку цього року після викупу керівництвом Coral Energy Group. Згодом вона відкрила офіс у центрі торгівлі сировинними товарами в Женеві. Coral Energy входила до групи трейдерів, які займалися російською нафтою після того, як війна в Україні та санкції призвели до відмови від традиційних покупців. Відтоді компанія неодноразово заявляла, що припинила торгівлю російською нафтою і згорнула цей бізнес.

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Велика Британія також додала 20 нафтових танкерів до списку суден, які підпадають під санкції, що стало найбільшим на сьогоднішній день пакетом обмежень щодо суден, які працюють на Москву. За словами уряду, ці обмеження є частиною нової міжнародної боротьби з "незаконними перевезеннями нафти".

"Велика Британія ввела санкції проти більш ніж 100 суден, що перевозять російські енергоносії, включно з 93 нафтовими танкерами, що більше, ніж у будь-якої іншої країни", - ідеться в повідомленні.

Санкції проти Росії - останні новини

Британія однією з перших почала запроваджувати санкції щодо "тіньового флоту" Російської Федерації, який забезпечував постачання нафти, обходячи поріг цін. У результаті цього Москва отримувала величезний прибуток, щоб фінансувати війну проти України.

16 грудня Рада ЄС схвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних санкційних заходів з метою подальшого обмеження здатності Росії вести війну проти України.

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