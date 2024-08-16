Версії у медіа про нібито причетність України засновані на сумнівних анонімних джерелах і нереалістичні з технічної точки зору.

Заяви про "український слід" у диверсії на "Північних потоках" необґрунтовані. Про це зазначають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Звертається увага, що окремі медіа Німеччини та США вкотре публікують версії про причетність України до підриву "Північних потоків" у вересні 2022 року.

"Версії у медіа про нібито причетність України засновані на сумнівних анонімних джерелах і нереалістичні з технічної точки зору. Достатні технічні ресурси для такої операції мала Росія, у якої в Балтійському морі є свій флот із спеціальним глибоководним оснащенням", - заявили у Центрі. Відео дня

Там наголосили, що Україна не причетна до цих диверсії у Балтійському морі. Як зазначається, це не перші "вкиди" у медіа про нібито причетність України до диверсії.

"Вже помітно, що кожна поява таких публікацій невипадкова, а синхронізована зі спробами послабити міжнародну підтримку нашої країни", - пояснили у Центрстраткомі.

Підрив "Північного потоку": останні новини

Як повідомляв УНІАН, газопроводи "Північний потік" проходять через Балтійське море в Німеччину. Обидві нитки газопроводу "Північний потік–1", а також одна з двох ниток "Північного потоку–2" були пошкоджені вибухами у 2022 році. Захід веде розслідування підриву російського газопроводу "Північний потік".

Днями у низці німецьких видань була опублікована інформація, що прокуратура ФРН видала ордер на арешт українця у справі про підрив "Північного потоку" і наразі він в розшуку. Також стверджувалось, що підозрюваними в підриві газопроводу є ще двоє громадян України, які нібито брали участь у операції як водолази.

У відповідь в ОП України відповіли на звинувачення про причетність України. Радник президента України Михайло Подоляк пояснив, що в України просто не було для цього необхідних ресурсів. Як зазначив Подоляк, такий акт може бути здійснений тільки за наявності великих технічних і фінансових ресурсів, і володіла усім цим під час підриву тільки Росія.

Він наголосив, що Україна не отримала жодної стратегічної або тактичної переваги від інциденту, тому сенсу для нашої країни робити це не було.

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